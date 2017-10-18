Невеста Кита Харингтона заставляла его переодеваться в Джона Сноу

Британский актер Кит Харингтон рассказал, что его невеста, шотландская актриса Роуз Лесли, однажды заставила его надеть костюм Джона Сноу из «Игры престолов» вне съемочной площадки. Об этом сообщает BuzzFeed.

По словам артиста, Лесли прибегла к шантажу, чтобы он посетил костюмированную вечеринку в облике своего персонажа. «Она достала костюм Джона Сноу и прошептала: "Если ты его не наденешь, я не буду тебя любить"», — рассказал Харингтон.

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Актер отметил, что на вечернике чувствовал себя униженным. «Люди смотрели на меня и думали: "Вот жалкий! Ты пришел на тусовку в костюме своего же киногероя"», — поведал он.

Харингтон известен по роли Сноу в «Игре престолов». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала. Лесли сыграла в фэнтезийной саге одичалую Игритт. В конце сентября актеры анонсировали свадьбу.