Джон Сноу и рыжая одичалая поженятся в реальной жизни

Британец Кит Харингтон и шотландка Роуз Лесли, снявшиеся в фэнтезийном сериале «Игра престолов», анонсировали свадьбу. Об этом пишет The Guardian в среду, 27 сентября.

30-летние артисты не раскрыли дату торжества.

Харингтон и Лесли впервые появились на публике как пара в апреле 2016 года. До этого они не демонстрировали свои отношения, однако, по информации СМИ, встречаться начали еще в 2012-м.

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В «Игре престолов» Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли — рыжеволосую одичалую Игритт. По сюжету саги изначально враждующие персонажи влюбляются друг в друга. Игритт погибает в конце четвертого сезона. Фэнтезийный сериал выходит на телеканале HBO с 2011 года. 28 августа завершилась седьмая часть, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Роуз Лесли снялась в таких фильмах, как «Медовый месяц», «Сейчас самое время» и «Последний охотник на ведьм», а также в сериалах «Утопия», «Аббатство Даунтон» и «Лютер». Харингтон сыграл в лентах «Помпеи», «Седьмой сын» и «Сайлент Хилл 2».