В сети возмутились выбору индианки на роль Жасмин в «Аладдине» Гая Ричи

Пользователей сети разозлил выбор британской актрисы Наоми Скотт на роль принцессы Жасмин в фильме «Аладдин». Соответствующие посты появились в Twitter.

Многие посчитали, что Скотт «слишком белая», и принцессу должна была играть арабка.

«Очень разочаровал кастинг на роль принцессы Жасмин. Мне нравится Наоми Скотт, но она не арабка. Индианка — это не то же самое, что арабка. И к тому же она недостаточно смуглая», — написал пользователь с ником @Stacieleya98.

Некоторые посетовали, что кинокомпания Disney упустила шанс помочь юным зрительницам принять свою индивидуальность. «Без обид, Наоми Скотт, но я правда хотела бы, чтобы Жасмин играла темнокожая девушка, чтобы быть образцом для подражания для остальных темнокожих девушек», — говорится еще в публикации @cupcakezaide.

Мать Наоми Скотт происходит из индийцев-гуджаратцев из Уганды. Действие «Аладдина» разворачивается в вымышленной стране Аграбе. Принято считать, что это государство на Ближнем Востоке с преимущественно арабским населением.

Заглавную роль в картине исполнит египтянин Мена Масуд. В апреле сообщалось, что роль джинна предложили американскому актеру Уиллу Смиту.

Новый «Аладдин» заявлен как фильм-мюзикл. Он будет основан на одноименном мультфильме студии Disney 1992 года. Лента создавалась по мотивам сказки из средневекового арабского сборника рассказов «Тысяча и одна ночь».