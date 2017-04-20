Уиллу Смиту предложили роль джинна в «Аладдине» Гая Ричи

Кинокомпания Disney предложила американскому актеру Уиллу Смиту роль джинна в адаптации «Аладдина». Студия ведет переговоры с артистом, передает Deadline.

Новый проект заявлен как фильм-мюзикл. Режиссером выступит Гай Ричи, снявший такие картины, как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик».

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В 1992 году Disney выпустила полнометражный мультфильм «Аладдин». Лента создавалась по мотивам сказки об одноименном персонаже из средневекового арабского сборника рассказов «Тысяча и одна ночь». В анимационной картине джинна озвучил актер Робин Уильямс.

Это не первый проект Disney по созданию игрового фильма на основе своей анимационной ленты. Помимо этого, студия запустила в производство мюзиклы «Белоснежка» и «Щелкунчик», а также картину «Мулан». В апреле кинокомпания представила блокбастер «Книга джунглей», в марте — музыкальный фильм «Красавица и чудовище».