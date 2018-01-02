Звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от домогательств

Звезды американского шоу-бизнеса заявили о старте движения Time's Up (Время вышло), направленного на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации. Об этом говорится в новостном релизе, опубликованном на сайте сообщества.

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Как уточняет Би-Би-Си, в инициативную группу вошли более 300 женщин, в том числе актрисы Натали Портман, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт и Эмма Стоун. При этом Time's Up не делит жертв домогательств по половому признаку, обещая юридическую поддержку каждому обратившемуся.

Движение планирует существовать за счет добровольных пожертвований. Всего планируется собрать 15 миллионов долларов на оплату услуг адвокатов для представителей финансово незащищенных профессий, таких как официантки или няни.

В октябре 2017 года знаменитости Голливуда заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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