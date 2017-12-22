Мужчины не смогли отличить порно от изнасилования

Видео: Be Frank Channel / YouTube

Авторы YouTube-аккаунта Be Frank предложили мужчинам ознакомиться с несколькими историями секса и решить, что это: сценарий к порнографическому фильму или история домогательства. Ролик был опубликован на канале проекта.

На видео мужчинам предложили ознакомиться с несколькими сценариями, среди которых оказались истории о сломанной раковине, похотливом слесаре и его «инструменте», кастинге в кино и грязных приставаниях агента, загулявшей падчерице и беспринципном отчиме, а также о приключении двух молодых людей в женском общежитии.

Затем от них потребовали определить, что из этого реальные истории сексуального насилия, а что взято из сценариев к порнофильмам. Большинству не удалось ответить без ошибок: им показалось, что многое из перечисленного — примеры случаев сексуального насилия.

Тем не менее, по словам авторов Be Frank, все истории были взяты из видео для взрослых. Таким образом они хотели доказать, что сексуальные домогательства, которые осуждаются в реальной жизни, часто встречаются на порнографических ресурсах.

Они также добавили, что более 88,2 процента сцен из взрослого кино заключают в себе агрессию по отношению к женщинам.

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