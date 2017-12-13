Создан инструмент для создания порно с голливудскими актрисами

В сети научились программировать искусственный интеллект на создание порнографических роликов с участием поддельных знаменитостей. Об этом сообщает Motherboard.

Как утверждается в материале издания, в интернете стало появляться созданное с помощью специальных программ фейковое порно, в котором снимаются актрисы с автоматически наложенными лицами звезд Голливуда. «Участницами» видео для взрослых уже успели стать Скарлетт Йоханссон, Эммой Уотсон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт, Галь Гадот и Обри Плаза.

Отмечается, что для создания подобных порно-роликов не требуется никаких дополнительных знаний и умений, только специальная программа, находящаяся в свободном доступе в сети. «Она не обманет тех, кто смотрит внимательно. Однако с первого взгляда записи кажутся правдоподобными», — пояснили журналисты Motherboard.

По словам посетителя развлекательного портала Reddit и программиста, скрывающегося под ником deepfakes, для создания порно со лицами знаменитостей он использует общедоступный инструмент TensorFlow от корпорации Google, стоковые фото и ролики, размещенные на YouTube. «С сотнями фотографий я могу легко генерировать миллионы выражений лиц для обучения искусственного интеллекта», — рассказал программист.

Он также добавил, что использует искусственный интеллект, разработанный сотрудниками NVIDIA. Тем не менее, в компании отказались комментировать нестандартное использование их программы.

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