Обладатель рук-базук объявил о готовности сняться в порно

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся благодаря неумеренному использованию синтола, превратившего его руки в «базуки», заявил о готовности сняться в порнографическом фильме. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «The Люди».

Терешин рассказал ведущему о поступившем ему предложении сняться в американском порно. По словам молодого человека, несмотря на гонорар в 350 тысяч долларов, ему пришлось отказаться от сделки. «Я не люблю в эротике сниматься. Это не мое. Это относится к другой ориентации. Я не хочу голым сниматься: считаю это за педофилию», — пояснил обладатель рук-базук.

Он также добавил, что готов сняться в фильме для взрослых, при условии, что помимо него будут участвовать только девушки. «Если бы я завершил трансформацию своего тела, тогда бы я согласился сняться с девушкой», — заключил он.

В течение ноября в сети потешались над Терешиным, который решил накачать мышцы на руках не с помощью физических упражнений, а прибегнув к уколам препарата синтол, на 85 процентов состоящего из масла, еще на 15 — из лидокаина и бензилового спирта. Как утверждают врачи, раздутие мышц синтолом может привести к их атрофии, а злоупотребление веществом — к потере конечностей.