К Малахову пришли обладатель рук-базук и женщина с гигантским бюстом

В сети появились фотографии со съемок шоу Андрея Малахова, судя по снимкам, посвященного людям, которые прибегали к различным способам изменения внешности.

В студию к ведущему, в частности, пришли Кирилл Терешин, которой прославился благодаря неумеренному использованию синтола, превратившего его руки в «базуки», блогер Александр Шпак, не раз прибегавший к операциям (у него искусственные ягодицы, кубики пресса, губы, перманентный макияж), а также женщина с гигантским размером груди.

— эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 28 ноября 2017, 14:18

Снимки со съемок появились в профилях участников в соцсетях. В Instagram-аккаунте Малахова можно увидеть ролик, в котором Терешин обращается к нему. «Приветствую, Андрей Малахов. Желаю тебе накачать руки-базуки, как у меня», — говорит Терешин и «посылает» ему в кадр «двоечку» с апперкотом. Малахов пишет, что Терешин «сделал его день».

A post shared by @malakhov007 on Nov 28, 2017 at 3:45am PST

Как сообщает Шпак в Instagram, программа с его участием может выйти в среду, 29 ноября.

В ноябре в сети потешались над Терешиным, который решил накачать мышцы на руках не с помощью физических упражнений, а прибегнув к уколам препарата синтол, на 85 процентов состоящего из масла, еще на 15 — из лидокаина и бензилового спирта. Как утверждают врачи, раздутие мышц синтолом может привести к их атрофии, а злоупотребление веществом — к потере конечностей.