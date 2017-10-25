Малахов проигнорировал фамилию Навального во время интервью с Собчак

Телеведущий Андрей Малахов не стал произносить фамилию оппозиционера Алексея Навального во время интервью с коллегой Ксенией Собчак в передаче «Прямой эфир». Видеозапись программы опубликована на YouTube-канале «России 1».

Во время беседы Малахов завел разговор о реакции журналистки Божены Рынски на согласие ее гражданского мужа Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Собчак.

Ведущий процитировал пост Рынски в Facebook: «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик». При этом Малахов пропустил фразы «Я за Навального. И только».