Собчак впервые за несколько лет пустят на федеральное ТВ поговорить о политике

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться в президенты примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Фото со съемок Малахов опубликовал в Instagram. Программа с Собчак выйдет в эфир вечером 25 октября.

«Сегодня в "Прямом эфире" — спецвыпуск с Ксенией Собчак. Ее первое телевизионное интервью о желании баллотироваться в президенты России. Первые реакции на вчерашнюю ПКФ, заявление Жириновского о четырех годах тюрьмы, о сыне Платоне и реакции мамы (она тоже в студии!). Не разрушает ли Ксения семью Божены Рынска "нежданчиком"? И эксклюзив — послание Ксении от отца, о котором она не знала...» — анонсировал Малахов.

A post shared by @malakhov007 on Oct 25, 2017 at 4:30am PDT

Ранее Собчак дала интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказала, что входит в черные списки федеральных каналов. Она уточнила, что однажды она вместе с мужем поучаствовала в программе «Наедине со всеми», но политику в той передаче не обсуждали.