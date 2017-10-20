Панин захотел включиться в предвыборную гонку с Собчак и «пришпорить лошадку»

Актер Алексей Панин в последнем выпуске комедийного YouTube-шоу «Хайповости» отреагировал на выдвижение Ксенией Собчак своей кандидатуры на пост президента России.

По сюжету коллега дозванивается актеру по Skype и застает его лежащим в постели. Панину сообщают, что несмотря на уговоры, Собчак решила баллотироваться в президенты. «Да ладно? Ты что, серьезно, что ли? Ксюша? Во, ***, дает!» — изумляется артист.

Материалы по теме Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех

«Запускаем тогда тоже нашу машинку. С крупными бизнесменами я договорюсь. Буду кандидатом "за всех". Впрягаемся в предвыборную гонку. Пришпорим эту лошадку!» — восклицает Панин.

Собчак объявила об участии в президентских выборах 18 октября. О том, что телеведущая может включиться в гонку, СМИ писали еще в сентябре. В предвыборном ролике Ксения раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех». Такое же название носит ее сайт.

В сети новость о выдвижении кандидатуры Собчак в президенты встретили шутками. Припомнили ее бурное светское прошлое и пофантазировали, как страна заживет по законам «Дома-2», если телеведущая возглавит государство.