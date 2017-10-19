Бузовой предложили пост премьер-министра России

В сети с иронией отреагировали на решение Ксении Собчак участвовать в предстоящих выборах президента и предложили ей в случае победы отдать кресло премьер-министра певице и телеведущей Ольге Бузовой. Вместе с Собчак она прославилась работой над проектом «Дом-2».

«Собчак — президент, Бузова — премьер-министр. А вся кампания под девизом "Построй свою любовь"», — пошутил один из них.

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«Гимн 2018: 15 клевых людей на проекте "Госдума". Президент наш Собчак, премьер наш Бузова», — продекламировал другой, переделав композицию из заставки «Дома-2».

Некоторым показалось, что Бузовой будет мало должности премьера. «Бузова не объявляла о желании стать императрицей галактики? А то после Собчак, можно ожидать всего», — поинтересовался пользователь с ником Viking Che.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех».