Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула в соцсетях, что намерена, как и Ксения Собчак, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Она написала в Instagram, что для этого ей нужно подождать четыре года.

И к последним новостям страны. Я подожду 4 года. 🇷🇺 мне пока только 31. A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 19, 2017 at 3:53am PDT

«И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31», — написала артистка после того, как Собчак заявила о своем участии в президентской гонке.

19 октября сообщалось, что интернет-пользователи предложили в случае победы Собчак на выборах отдать Бузовой кресло премьер-министра.

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Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех».

Согласно Конституции России, президентом имеет право избираться гражданин страны не моложе 35 лет.