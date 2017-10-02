Ольга Бузова опубликовала видео нападения на себя во время концерта

Видео: buzova86 / Instagram

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеозапись с концерта, во время которого на нее напал неизвестный мужчина. В комментариях к посту она назвала атаковавшего нелюдем.

Артистка отметила, что испытывает страх из-за существования «таких мужчин». «Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня», — отметила Бузова.

На записи видно, как бородатый темноволосый мужчина хватает певицу, после чего его уводят охранники, а Бузова продолжает выступление. Инцидент произошел в Дубае.

В мае артистка вместе с исполнительницей Настей Кудри выпустила ролик на песню «#НамБудетЖарко». В клипе певицы танцуют обнаженными. Свою первую песню «Не забывай» Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah.