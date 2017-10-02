Культура
 

Ольга Бузова опубликовала видео нападения на себя во время концерта

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: buzova86 / Instagram

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеозапись с концерта, во время которого на нее напал неизвестный мужчина. В комментариях к посту она назвала атаковавшего нелюдем.

Артистка отметила, что испытывает страх из-за существования «таких мужчин». «Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня», — отметила Бузова.

На записи видно, как бородатый темноволосый мужчина хватает певицу, после чего его уводят охранники, а Бузова продолжает выступление. Инцидент произошел в Дубае.

В мае артистка вместе с исполнительницей Настей Кудри выпустила ролик на песню «#НамБудетЖарко». В клипе певицы танцуют обнаженными. Свою первую песню «Не забывай» Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ольгу Бузову накажут за езду на кровати по Москве
Бузова попала в базу «Миротворца»
Дмитрий Маликов уподобил Ольгу Бузову срамной девке и предложил ее высечь
Последние новости
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе приблизилось к 20
СМИ сообщили об отказе врио нижегородского губернатора от кортежа
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ
Сотрудники спецслужб США незаконно проникли на российский дипломатический объект
Ольга Бузова опубликовала видео нападения на себя во время концерта
Семиклассница из Сибири голышом сбежала от увезшего ее в лес педофила
В США назвали самое мощное оружие России
Другие материалы рубрики
Культура00:06Сегодня
Страсти по Матфею

Сидите, смотрите

Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
10:42Сегодня

Выступавший на атакованном фестивале в Лас-Вегасе певец призвал всех молиться

05:06Сегодня

В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

06:51Сегодня

Гнойный оказался на сайте «Миротворец»

Культура00:1130 сентября

Пошумим, брат

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
09:2929 сентября

На швейцарском аукционе выставили похищенную картину Айвазовского

09:46Сегодня

Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли

23:02 1 октября

Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму

Культура00:0530 сентября

Показали фугу

Легкий способ окультурить своего ребенка
12:0228 сентября

Клип «Папина дочка» Егора Крида удалили после обвинений в плагиате

13:59 1 октября

Опубликовано обвинительное письмо покончившей с собой девушки Джима Керри

06:54 1 октября

Мэрилина Мэнсона завалило пистолетами во время концерта

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
СМИ узнали об уходе омского губернатора
Против устроившего на дороге дебош священника в Сургуте возбудили уголовное дело
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе приблизилось к 20
В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского развлекательного центра
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
В Киеве согласились на миротворцев в Донбассе только после установления мира
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
Киев заявил о невозможности найти похищенных бойцами «Торнадо» людей
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились
Россия сократила внешний долг на 118 миллионов долларов
Темпбанк лишился лицензии
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Рустам Танкаев: Немецкие козыри «Роснефти»
Собрание акционеров показало, насколько компания изменилась за последние годы
«Мегафон» разместил облигации на 500 миллионов рублей с помощью блокчейна
Екатеринбург вступил в активную фазу борьбу за право принять «ЭКСПО-2025»
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Двое причастных к убийству полицейского боевиков уничтожены в Дагестане
В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа лучшая замена сексу
В США назвали самое мощное оружие России
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Олимпийская чемпионка по горным лыжам захотела соревноваться с мужчинами
Работника боксерского зала Мэйуэзера заподозрили в убийстве
Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Все материалы
Культура
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Выступавший на атакованном фестивале в Лас-Вегасе певец призвал всех молиться
Ольга Бузова опубликовала видео нападения на себя во время концерта
Гнойный оказался на сайте «Миротворец»
Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
Эксперты открыли способ фиксировать прическу с помощью желе
Названа дата старта самой масштабной регаты в мире
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Китайский гей прорекламировал кроссовки Навального
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Назван любимый транспорт российских путешественников
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Британский Lotus стал наполовину китайским
Kia разработала еще одну модель специально для России
Российские беспилотники покажут на ЧМ-2018
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы