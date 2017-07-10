Бузова попала в базу «Миротворца»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом в понедельник, 10 июля, сообщается на странице проекта.

В качестве причин указываются «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма». Ресурс в доказательство приводит ссылки на Instagram Бузовой и статьи в СМИ, где говорится о концертах на полуострове.

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9 июля создатели «Миротворца» сообщили, что актер Дмитрий Дюжев был внесен в список под номером 999. Причиной также названа гастрольная деятельность в Крыму.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших на полуострове после его присоединения к России.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Украинские власти не признают его итоги и называют полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда, считают нарушителями границы.