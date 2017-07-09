Дюжев стал 999-м российским артистом в базе сайта «Миротворец»

Российский актер Дмитрий Дюжев оказался 999-м в базе сайта «Миротворец». Об этом говорится на странице украинского ресурса в Facebook.

«Занесен за сознательное нарушение государственной границы Украины», — отмечается в посте.

На сайте «Миротворца» также говорится, что Дюжев вел «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.

По этим же причинам в базу также попали актеры Анастасия Заворотнюк, Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский.

7 июля сообщалось о том, что полиция Киева возбудила уголовное дело против сайта «Миротворец» из-за публикации личных данных журналистов. Следствие считает, что размещение на ресурсе личных данных работников СМИ, которые были аккредитованы в самопровозглашенных республиках Донбасса, подпадает под статью «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

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«Миротворец» регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. Попадание в базу сайта, однако, не означает запрета на въезд в страну. Тем не менее, Служба безопасности Украины часто принимает такое решение в отношении находящихся в черном списке ресурса артистов.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014-го в результате референдума. Украинские власти расценивают полуостров как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва настаивает, что процедура плебисцита соответствовала нормам международного права.

