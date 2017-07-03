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В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №6660, который запрещает гастроли российских артистов на Украине, а украинских — в России. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта, депутаты от националистической партии «Свобода», не хотят пускать на Украину российских артистов ради «обеспечения информационной безопасности и целостности государства».

Исключение на въезд предложено сделать тем артистам, которые в письменном виде или публично признают Россию «страной-агрессором», а также постоянно проживающим на территории Украины.

За нарушение закона депутаты предлагают предусмотреть ответственность вплоть до уголовной.

Запрет же украинским артистам гастролировать в России обосновывается соображениями их безопасности.

«Гастролируя по территории страны-агрессора, они могут стать ее заложниками или объектами для использования в пропагандистских целях. Более того, проведение гастрольных мероприятий на территории государства-агрессора является неуважением к военнослужащим, которые ценой собственной жизни защищают территориальную целостность Украины, а также обеспечивают возможность проводить гастрольные мероприятия на мирной территории», — сказано в пояснительной записке к документу.

Киев вносит в черный список российских артистов, поддерживающих воссоединение Крыма с Россией или критикующих действующую украинскую власть. На украинском сайте «Миротворец» также публикуются личные данные российских деятелей культуры, которых обвиняют в посещении полуострова. Среди прочих, в черном списке ресурса также значатся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие. Руководство сайта передало в СБУ более 600 заявлений, но в большинстве случаев нарушений со стороны российских артистов не выявили.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.

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