СБУ закрыла въезд режиссеру Михалкову и актеру Панину

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну российским режиссерам Никите Михалкову и Станиславу Говорухину. Об этом в среду, 31 мая, сообщается на Facebook-странице общественного движения «Відсіч».

«Победа! Мы добились от СБУ запрета на въезд таким "звездным" артистам-рашистам, как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник», — говорится в публикации.

Отмечается, что спецслужба обратилась в Министерство культуры Украины. Оно должно внести деятелей искусства в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

По словам авторов поста, всего общественное движение подало в СБУ более 600 заявлений, но в большинстве случаев нарушений со стороны российских артистов не выявили. «Похоже, что защита украинского информационного пространства от одиозных российских артистов больше беспокоит общественность, чем СБУ», — говорится в публикации.

Киев вносит в черный список российских артистов, поддерживающих воссоединение Крыма с Россией или критикующих действующую украинскую власть.