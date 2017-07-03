Митя Фомин решил не бояться возможного запрета на въезд на Украину

Российский певец Митя Фомин заявил, что не опасается возможного запрета въезда на территорию Украины после гастролей в Крыму. Об этом артист рассказал в понедельник, 3 июля, RT.

«Если я чего-то боюсь в жизни, я это не делаю. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Крым действительно является российской территорией. Это непреложный факт и обижаться на это было бы странно», — отметил певец.

По его словам, «позиция украинских властей касательно противостояния российским артистам, решение их не впускать — странная». Фомин считает, что живущие в стране люди ждут спектаклей и песен, поэтому такое отношение противоестественно.

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Артист добавил, что не сделал ничего плохого ни Украине, ни ее гражданам. «Я ездил туда с концертами еще с группой Hi-Fi, ездил также как сольный исполнитель. Я объездил практически все маленькие и большие города. И мне будет очень больно и неприятно, если меня там будут ждать, но из-за чьего-то опрометчивого решения вдруг не пустят в страну», — заявил он.

Ранее в интервью украинскому телеканалу «1+1» во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове Фомин сообщил, что выступает на Украине, несмотря на посещение Крыма. «Певец как птица, он волен петь там, куда он прилетает», — сказал артист.

Митя Фомин был вокалистом группы Hi-Fi в 1998-2008 годах. После распада коллектива занялся сольным творчеством.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права. На Украине вносят в черный список российских артистов, поддерживающих воссоединение Крыма с Россией или критикующих киевские власти.