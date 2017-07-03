На джазовом фестивале во Львове Митя Фомин назвал Крым российской территорией

Світське життя

Российский певец Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, заявил, что Крым принадлежит России. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Отвечая на вопрос журналистки о запрете посещения Украины после гастролей в Крыму, Фомин отметил, что, «по факту Крым — это российская территория. Певец — как птица, он волен петь там, куда он прилетает». Он добавил, что считает себя «голубем мира, которого не нужно запрещать».

16 июня заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что участникам немецкого музыкального коллектива Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на фестивале в Крыму. Он отметил, что музыканты нарушат закон, если посетят полуостров без разрешения Киева.

Митя Фомин — в 1998—2008 годах вокалист группы Hi-Fi. После распада коллектива занялся сольным творчеством.

Киев вносит в черный список российских артистов, поддерживающих воссоединение Крыма с Россией или критикующих действующую украинскую власть. На украинском сайте «Миротворец» также публикуются личные данные российских деятелей культуры, которых обвиняют в посещении полуострова. Среди прочих, в черном списке ресурса также находятся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие. Руководство сайта передало в СБУ более 600 заявлений, но в большинстве случаев нарушений со стороны российских артистов не выявили.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.