Киев пригрозил группе Scooter тюрьмой за концерт в Крыму

Участникам немецкого музыкального коллектива Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за выступление на фестивале в Крыму. Об этом заместитель генпрокурора страны Евгений Енин рассказал газете Bild.

«За нарушение закона предусматривается лишение свободы сроком до восьми лет, в зависимости от обстоятельств», — подчеркнул Енин.

Он отметил, что музыканты нарушат закон, если посетят Крым без разрешения Киева. При этом въезд не должен осуществляться из России.

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В заметке подчеркивается, что участников Scooter, скорее всего, не будут лишать свободы — выступавшим на полуострове артистам в основном запрещают въезд на Украину, как это произошло, например, с российской певицей Юлией Самойловой.

Scooter выступит в августе на фестивале «Золотая Балка» в Балаклаве, населенном пункте на юго-западном побережье Крыма. На мероприятии также заявлены «Ленинград», «Градусы» и Дима Билан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.

Электронная группа Scooter образовалась в середине 1990-х годов. Известность пришла к ней благодаря танцевальной кавер-версии песни Билли Айдола Rebel Yell в 1996 году.