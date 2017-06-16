В Раде пообещали закрыть группе Scooter въезд на Украину

Киев запретит немецкой группе Scooter посещать Украину, если музыканты попадут в Крым через Россию. Об этом секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, депутат Иван Винник сообщил радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 16 июня.

«Группа Scooter, если она въедет в Крым, например, через Москву, территорию России, а не через Украину, больше не будет допущена на территорию Украины. Они будут не въездными», — подчеркнул Винник.

Депутат добавил, что музыкантам не станут закрывать въезд, если они посетят Крым с территории Украины — это, по его словам, не будет считаться нарушением пограничного контроля.

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Ранее в пятницу сообщалось, что участникам Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы на Украине за выступление на фестивале в Крыму. Об этом объявил заместитель генпрокурора страны Евгений Енин.

Немцы планируют выступить в августе на фестивале «Золотая Балка» в Балаклаве, населенном пункте на юго-западном побережье Крыма. На мероприятии также заявлены «Ленинград», «Градусы» и Дима Билан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.