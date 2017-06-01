Лидера рок-группы «Алиса» внесли в базу данных «Миротворца»

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Его данные появились на портале в среду, 31 мая.

Артист внесен в базу данных под своей настоящей фамилией Панфилов за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «отрицание российской агрессии, незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.

Отмечается, что он посещал Севастополь и Крым в 2014 и 2015 годах соответственно.

Сайт «Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. На сайте, в частности, выкладываются сведения о тех, кто без согласования с Украиной посетил Крым после его присоединения к России.

В базе украинского ресурса уже находятся данные таких российских артистов, как Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Бьянка и Нюша.