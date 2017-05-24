Украинский «Миротворец» причислил актера Бориса Галкина к пособникам боевиков

Российский и советский актер Борис Галкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об артисте появились на портале в среду, 24 мая.

Галкина назвали пособником боевиков и обвинили в «участии в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Актеру также вменяется «незаконное пересечение государственной границы Украины».

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Галкин посетил Донецк и Луганск осенью 2015 года. Там он выступил с концертом «Дайте родину мою». Артист читал стихи Сергея Есенина.

Сайт «Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. На сайте, в частности, выкладываются сведения о тех, кто сотрудничает с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В базе «Миротворца» также находятся данные таких российских артистов, как Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Дима Билан, Владимир Меньшов, Юрий Куклачев, Бьянка и Нюша.

Борис Галкин получил звание Заслуженного артиста России в 1999 году. Он снялся в таких фильмах, как «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Белый снег России» и «Судьба барабанщика».