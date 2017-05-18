Cаксофонист Игорь Бутман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский саксофонист Игорь Бутман оказался внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Информация о музыканте появилась на ресурсе в четверг, 18 мая.

На скандальном ресурсе отмечается, что народный артист России попал в базу данных за «открытое оправдание российской агрессии, незаконную гастрольно-концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму и незаконное пересечение государственной границы Украины». В частности, Бутмана обвиняют в участии в фестивале Koktebel Jazz Party в 2015 году.

Украинский «Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. Также на сайте выкладываются данные о российских артистах, кто без согласования с Украиной посетил Крым после его присоединения к России. Так, на сайте содержатся сведения о Диме Билане, Стивене Сигале, Сергее Лукьяненко, Юрии Лозе, Диане Гурцкой, Ольге Кабо, Александре Маршале, Ирине Аллегровой, Михаиле Шуфутинском, Татьяне Липницкой (Бьянка), Юлианне Карауловой, Стасе Пьехе и Юлии Самойловой.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума, на котором 96 процентов жителей полуострова выступили за вхождение республики в состав Российской Федерации. Москва утверждает, что воссоединение прошло в соответствии с нормами международного права. Украинские власти расценивают регион как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы.

