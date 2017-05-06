СБУ опровергла информацию о запрете Шнурову на въезд на Украину

Служба безопасности Украины опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что российскому исполнителю Сергею Шнурову могут запретить въезд на территорию страны. Об этом в субботу, 6 мая, пишет «Апостроф».

«По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — говорится в официальном ответе службы на запрос издания.

В конце апреля РИА Новости сообщало, что Шнуров попал в базу сайта «Миротворец» из-за выступления группы «Ленинград» в Севастополе в 2016 году. Основатель музыкального коллектива отмечал, что спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В черном списке, помимо Шнурова, находятся Филипп Киркоров, Тимати, Николай Басков, Александр Розенбаум и другие российские артисты.

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.