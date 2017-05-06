Культура
 

СБУ опровергла информацию о запрете Шнурову на въезд на Украину

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Служба безопасности Украины опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что российскому исполнителю Сергею Шнурову могут запретить въезд на территорию страны. Об этом в субботу, 6 мая, пишет «Апостроф».

«По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — говорится в официальном ответе службы на запрос издания.

В конце апреля РИА Новости сообщало, что Шнуров попал в базу сайта «Миротворец» из-за выступления группы «Ленинград» в Севастополе в 2016 году. Основатель музыкального коллектива отмечал, что спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. В черном списке, помимо Шнурова, находятся Филипп Киркоров, Тимати, Николай Басков, Александр Розенбаум и другие российские артисты.

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СБУ не запрещала въезд в Украину музыканту Шнурову: опубликован документ
Актер Певцов призвал пожалеть «больных людей» из СБУ
Лоза и Гурцкая попали в список сайта «Миротворец»
Последние новости
Акция оппозиции в Москве прошла без происшествий
Пивоваренный завод согреет жителей австрийского Граца
Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
СБУ опровергла информацию о запрете Шнурову на въезд на Украину
РПЦ предложила ограничить торговлю по воскресеньям ради укрепления семей
Поисковик рассказал о будущем поднятого из Керченского пролива истребителя
Сборная Китая предложила тренеру Йоахиму Леву контракт на 50 миллионов евро
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
10:31 5 мая 2017

Оказался наш отец

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
14:25 Сегодня

Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

15:04 Сегодня

Киев назвал слухами отстранение Украины от «Евровидения»

19:55 4 мая 2017

Марк Хэмилл разыграл фанатов «Звездных войн»

Культура
 — 
00:04 Сегодня

Девушки и дедушки

В Париже Снегурочку отправили в летний лагерь
06:25 Сегодня

Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ экспериментальным препаратом

11:19 Сегодня

Ален Делон объявил о завершении карьеры

13:44 4 мая 2017

Лжесоздателя «Кунг-фу панды» посадят в тюрьму на два года

Культура
 — 
00:08 24 апреля 2017

Голосуйте за лидера!

Когда предвыборная кампания важнее умирающей дочери
18:51 5 мая 2017

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет

11:45 4 мая 2017

Один из старейших актеров мира Лукас Амманн умер в Германии

18:15 5 мая 2017

Путин поручил распространить за рубежом русские фильмы и сериалы

Россия
Владик ФиранскийДругая кожа
Рассказ Сергея Мостовщикова о ребенке, родившемся в коконе
Активные занятия спиртом
Где в России жестче всего борются с пьянством
«Проблем еще очень-очень много»
В Кремле поговорили о выполнении майских указов
Добро пожаловать, или «Пидарасам вход воспрещен»
Герман Стерлигов о здоровой еде, морали и полной победе над электричеством
Полиция назвала число участников акции оппозиции в Москве
Акция оппозиции в Москве прошла без происшествий
Число пострадавших от пожара в московской высотке возросло до 30
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Некровавая баня Мосула
Как живет город-курорт в воюющем Ираке
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
В Танзании в результате падения школьного автобуса с обрыва погиб 31 человек
МИД опубликовал текст меморандума о создании зон безопасности в Сирии
Следователи нашли нацистскую атрибутику в казарме армейской части ФРГ
Меркель назвала лучшее средство в борьбе с ИГ
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
В Одессе во дворе дома взорвали гранату
СБУ не нашла оснований для запрета акции «Бессмертный полк» в Киеве
МИД ответил на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы самолетом Лаврова
Депутат Рады пообещал за пять лет отучить украинцев праздновать 9 Мая
Сына Порошенко пожурили за кофту с надписью «Russia»
На Украине возгордились отказавшимся лечь в дрейф в водах РФ экипажем катера
Все материалы
Финансы
Две стороны Трампа
Что будет с экономикой России и мира после президентских выборов во Франции
Свободная касса
Как выполнить требования 54-ФЗ с выгодой для бизнеса
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Медведев назначил нового замминистра финансов России
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Медведев предостерег от использования «перекрашенных инвестиций» в ТОР
Все материалы
Бизнес
Пятизвездный отель на колесах
Япония запустила самый роскошный в мире поезд
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Правительство разрешило курорту «Роза Хутор» арендовать новые земельные участки
Пивоваренный завод согреет жителей австрийского Граца
В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon
Итальянское вино Dimon для России оказалось фейком
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Лариса МаркусУговор дороже дела
В чем плюсы и минусы досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 в Средиземном море, ноябрь 2016 годаАтаманы из райцентра
Какими быть именам нового флота России
ФСБ задержала организовавших сеть по легализации мигрантов членов ОПГ
Меркель высказалась за демонстрацию мощи НАТО без отрыва от диалога с Россией
В Минобороны ответили назвавшему Россию угрозой для США генералу
Министр обороны США распорядился провести обзор системы ПРО
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
Зловещие упыри
Когда живые мертвецы начали пить кровь
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Раскрыта дата выхода новой God of War
В Африке появилось новое смертельное заболевание
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Все материалы
Спорт
Забег в историю
Сможет ли группа африканцев побить мировой рекорд в марафоне
Конечно, Вася
Как команда Олега Знарка выиграла стартовый матч чемпионата мира
Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
Сборная Китая предложила тренеру Йоахиму Леву контракт на 50 миллионов евро
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России
Гиггзу после ухода из «Манчестер Юнайтед» потребовался психиатр
Африканский бегун побил мировой рекорд в марафоне
Все материалы
Культура
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Девушки и дедушки
В Париже Снегурочку отправили в летний лагерь
Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем
Киев назвал слухами отстранение Украины от «Евровидения»
Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ экспериментальным препаратом
Ален Делон объявил о завершении карьеры
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Ведущие телеканалы США отказались транслировать посвященный Трампу ролик
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
СМИ узнали о планах британских властей обязать внедрять уязвимости в мессенджеры
Французские СМИ попросили воздержаться от публикации писем Макрона
СМИ узнали об отказе агентству Sputnik в аккредитации при Конгрессе США
Варнаве из Comedy Woman запретили въезд на Украину
Все материалы
Ценности
«Триатлон мотивирует к покупке загородного дома»
Триатлет Виктория Шубина размышляет о недвижимости и кроссовках
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Турки продали 12-метровый катер с ванной на борту
Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Все материалы
Путешествия
Рыба или мясо?
Самый известный российский авиационный шеф о вкусах пассажиров и бортовом меню
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Минск отказался от ужесточения контроля на рейсах между Белоруссией и Россией
Европейский лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург
Россия сохранила предупреждение об угрозе отмены чартеров в Анталью
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
В Шотландии пес выжил после падения с 30-метровой высоты
Дизайн черепов британской визажистки прославился в сети
Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе
Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком американке 110 миллионов долларов
Все материалы
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Старые машины, которые можно купить новыми
Автомобили старше 10 лет, которые продаются в России новыми
Haval H9 получил дизельный мотор
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
В Нижнем Новгороде разрабатывают внедорожник на базе «Соболя»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы