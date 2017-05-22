Свозивший кошек в Крым Куклачев попал в базу «Миротворца»

Российский артист клоунады Юрий Куклачев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его данные появились на портале в понедельник, 22 мая.

В качестве причины указаны «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

Отмечается, что представления Куклачева с кошками состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.

Артист вернулся в Севастополь в марте 2017-го, также его выступления, согласно его сайту, запланированы в Ялте и Керчи в июне и июле.

Сайт «Миротворец» публикует личную информацию людей, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней киевской власти. На сайте, в частности, выкладываются сведения о тех, кто без согласования с Украиной посетил Крым после его присоединения к России.

В базе украинского ресурса уже находятся данные таких российских артистов, как Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Бьянка и Нюша.

