Участники группы «Иванушки International» попали в базу «Миротворца»

Участники трио «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец». Администрация ресурса внесла информацию об артистах в раздел «Чистилище».

Поп-музыкантов обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины» за выступления в Крыму. Отмечается, что «Иванушки International» провели концерт в Ялте в 2015 году.

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Данные о третьем участнике коллектива Кирилле Туриченко, являющемся уроженцем Одессы и гражданином Украины, на ресурсе отсутствуют.

«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним украинским властям, а также иностранцев, посетивших Крым после его присоединения к России. На портале выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха.

«Иванушки International» — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году. В дискографии коллектива 10 альбомов. Последняя пластинка, «Лучшее в нашей жизни», вышла в 2015-м.