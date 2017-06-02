Лидер «Чиж & Co» Сергей Чиграков попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский музыкант, лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В соответствующей записи указано, что он обвиняется в «незаконном пересечении границы Украины при въезде в Крым» и в «незаконной концертной деятельности» на полуострове.

55-летний Сергей Чиграков, известный под псевдонимом Чиж, — советский и российский музыкант. Родился в городе Дзержинск (Нижегородская область). Начал выступать в середине 1980-х в местном коллективе «ГПД» («Группа продленного дня»), затем присоединился в харьковской команде с точно таким же названием. В конце 1980-х эта группа переименовывается в «Разные люди». В середине 1990-х Чиграков переезжает в Санкт-Петербург и основывает собственный коллектив «Чиж & Co».

Сайт регулярно публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. 1 июня в базе «Миротворца» оказался лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев. Артист внесен в базу данных под своей настоящей фамилией Панфилов.

В черном списке ресурса также находятся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие российские артисты.

Украинские власти расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом — как нарушение государственной границы. Крым воссоединился с Россией в марте 2014-го в результате референдума. Киев расценивает это как аннексию, Москва настаивает, что процедура плебисцита соответствовала международному праву.