Катя Лель попала в список сайта «Миротворец»

Российская певица Катя Лель внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась на ресурсе во вторник, 9 мая.

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Катю Лель, упомянутую под ее настоящей фамилией Екатерина Чупринина, обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины» — певица выступала в Крыму.

Ранее в базу сайта внесли актера Дмитрия Певцова, исполнителей Стаса Костюшкина, Диму Билана, Валерия Леонтьева, Юрия Лозу. 27 апреля там же появились данные об американском актере Стивене Сигале. Авторы сайта назвали его «пособником террористов».

Киев расценивает Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с украинскими властями — как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.