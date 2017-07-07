В Киеве возбудили уголовное дело против сайта «Миротворец»

Полиция Киева возбудила уголовное дело против сайта «Миротворец» из-за публикации личных данных журналистов. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции (ГУНП) украинской столицы.

Следствие считает, что размещение на ресурсе личных данных работников СМИ, которые были аккредитованы в самопровозглашенных республиках Донбасса, подпадает под статью «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». «С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей масс-медиа, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеуказанного сайта (...), обратиться в следственное управление ГУНП в городе Киеве», — говорится в сообщении.

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В январе депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что покушение на его жизнь, имевшее место в том же месяце, связано с его деятельностью по развитию сайта «Миротворец».

В мае 2016-го на ресурсе были опубликованы списки сотрудников СМИ, аккредитованных для освещения событий в самопровозглашенных республиках Донбасса. В открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты тысяч украинских и зарубежных журналистов.