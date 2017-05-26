Дмитрий Маликов уподобил Ольгу Бузову срамной девке и предложил ее высечь

Российский певец Дмитрий Маликов возмутился содержанием клипа певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Об этом исполнитель написал в своем Twitter в пятницу, 25 мая.

«Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!», — говорится в публикации.

О каком именно клипе идет речь, не уточняется.

22 мая Бузова вместе с артисткой Настей Кудри выпустила ролик на песню «#НамБудетЖарко». В клипе певицы танцуют обнаженными.

Ранее творчеству телеведущей посвятил матерную песню лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. «В соавторы я позову, под звуки звуков поцелуев, я Бу-, я Бу-, я Бузову», — спел он.

Свою первую песню «Не забывай» Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah.