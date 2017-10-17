Бузова пообещала снять с себя футболку

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она стоит в футбольной майке испанской команды «Реал Мадрид».
«Спорт и футбол в частности — это настоящие эмоции, страсть и переживания целых поколений, поддерживающих свои команды. "Реал Мадрид" — один из таких клубов — команда, в которую стремятся попасть лучшие футболисты мира. В такой же футболке, как на мне, играли топ-футболисты — Зидан, Бекхэм, Кака и невероятный Криштиану», — написала она под снимком, добавив, что очень любит футбол.
По словам Бузовой, спонсором названных ею футболистов являлась букмекерская контора Bwin, которая теперь разыгрывает футболку на ней между ее подписчиками.
Bwin Group — группа, ранее известная как Betandwin.com, является австрийской игорной онлайн-компанией с почти двумя миллионами активных клиентов. Свою деятельность ведет с 1997 года.