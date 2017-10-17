Бузова пообещала снять с себя футболку

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она стоит в футбольной майке испанской команды «Реал Мадрид».

«Спорт и футбол в частности — это настоящие эмоции, страсть и переживания целых поколений, поддерживающих свои команды. "Реал Мадрид" — один из таких клубов — команда, в которую стремятся попасть лучшие футболисты мира. В такой же футболке, как на мне, играли топ-футболисты — Зидан, Бекхэм, Кака и невероятный Криштиану», — написала она под снимком, добавив, что очень любит футбол.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Oct 16, 2017 at 7:56am PDT

По словам Бузовой, спонсором названных ею футболистов являлась букмекерская контора Bwin, которая теперь разыгрывает футболку на ней между ее подписчиками.

Bwin Group — группа, ранее известная как Betandwin.com, является австрийской игорной онлайн-компанией с почти двумя миллионами активных клиентов. Свою деятельность ведет с 1997 года.