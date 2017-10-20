Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак

Российский телеведущий и актер Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак, в котором она объявила о намерении выдвинуться на пост главы государства в 2018 году. Видео было продемонстрировано в эфире программы «Вечерний Ургант» в четверг, 19 октября.

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36», — начал телеведущий свое обращение.

«Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку?» — добавил Ургант.

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«Когда мне было два года — уже изобрели паровоз. Когда мне было семь лет — Олег Газманов уже написал песню "Люси". Когда мне было девять лет — Игорь Ливанов снялся в фильме "Тридцатого уничтожить!". Когда мне было 12 лет — мне уже было 27. И поэтому я решил идти на выборы», — указал ведущий.

Он отметил, что «незнание падежей не означает незнание жизни, а незнание жизни не означает незнание знания».

«Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе», — добавил Ургант.

«Иван Ургант. Против всех, да не всех!» — заключил он.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех».