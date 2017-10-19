«Бургер Кинг» решил потягаться с Собчак со своим кандидатом

Российское подразделение «Бургер Кинг» объявило о поиске своего кандидата в президенты на выборах 2018 года. Заявление было опубликовано в группе сети ресторанов во «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что желающий принять участие в выборах должен отвечать требованиям закона, сменить фамилию на Воппер и принять обязательства перед «Бургер Кинг», которые кандидат обязуется выполнить в случае победы.

В частности, претендент на высший государственный пост в случае избрания должен внести «Макдоналдс» в список экстремистских организаций и запретить его деятельность на территории России, приравнять работу в «Бургер Кинг» к воинской службе, сделать день рождения сети ресторанов официальным праздником и легализовать криптовалюту вопперкоин.

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Кроме того, будущему главе государства рекомендованы некоторые кадровые назначения. Например, назначить рэпера Оксимирона министром культуры, банкира Олега Тинькова — министром финансов, телеведущего Ивана Урганта — пресс-секретарем и церемониймейстером, а актера Алексея Панина — уполномоченным по правам животных.

Взамен представители компании гарантируют финансовую и организационную поддержку для избирательной кампании и 100 миллионов вопперкоинов лично кандидату вне зависимости от результатов кампании.

18 октября о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах объявила телеведущая Ксения Собчак. После рождения сына «Бургер Кинг» предлагал Собчак 100 миллионов рублей в год, если она назовет первенца Кинго. Ведущая предложение проигнорировала.