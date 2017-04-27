«Бургер Кинг» зашифровал матерное послание «Макдоналдсу» в новой рекламе

Российское подразделение «Бургер Кинг» оставило на рекламных щитах сообщение своему конкуренту — сети «Макдоналдс». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Бургер Рус».

На рекламных билбордах изображен персонаж «Чикен Фри» (так называется блюдо в меню сети) в солнцезащитных очках, который произносит фразу «ПШЛНХ МКДНЛДС!»

Фото: пресс-служба «Бургер Кинг»

«Компания не считает это оскорблением, ведь слова произносит выдуманный персонаж», — поясняется в сообщении. Повод и смысл такого обращения в пресс-службе не объяснили.

В феврале другой конкурент «Бургер Кинга» — KFC — пожаловался на рекламный видеоролик, который сеть выпустила в России. Компания потребовала удалить рекламные ролики, в которых гендиректор «Бургер Рус» Дмитрий Медовый объясняет полковнику Сандерсу и Роналду Макдоналду (символы KFC и «Макдоналдса» соответственно), что куриное мясо в «Бургер Кинг» вкуснее, потому что у этих кур «яйца круче», а в финале разрешает их потрогать.