«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдсу» прекратить борьбу и создать «МакКинг»

Российское подразделение «Бургер Кинг» предложило «Макдоналдсу» объединиться в одну компанию. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

По словам директора по внешним связям «Бургер Кинг» Ивана Шестова, каждый ресторан должен вложить в новую структуру лучшее, что у него есть. Со своей стороны он предложил приготовление мяса на огне, лучшие цены и высокое качество, а от «Макдоналдса» потребовал сеть помещений и детский набор «Хеппи мил».

Отмечается, что новая компания будет называться «МакКинг». «Так мы прекратим извечное противостояние», — заметил Шестов.

Ранее «Бургер Кинг» оставил на рекламных щитах зашифрованное матерное сообщение «Макдоналдсу». Изображенный на билбордах персонаж «Чикен Фри» (так называется блюдо в меню сети) произносил фразу «ПШЛНХ МКДНЛДС».

В четверг, 13 июля, «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Судя по всему, именно это подтолкнуло «Бургер Кинг» сделать предложение конкуренту.

