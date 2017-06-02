«Бургер Кинг» запатентует матерное слово

Российское подразделение «Бургер Кинг» намерено зарегистрировать матерное слово в качестве товарного знака. Об этом «Ленте.ру»сообщили в «Первой Патентной компании», которая подала заявку на регистрацию в Роспатент в интересах сети фастфуда.

Заявление поступило в ведомство 2 июня, говорится в скане документа, присланном «Первой Патентной компанией». По словам патентного поверенного и главы компании Анатолия Аронова, регистрация объясняется тем, что патентуемое слово до степени смешения похоже на слоган «Бургер Кинга» «окурительно».

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«Во-вторых, компания желает, чтобы термин "о*********" (аналог слова «восхитительно» — прим. «Ленты.ру») применялся только по отношению к еде из "Бургер Кинг". Это синоним вкусной и очень вкусной пищи. По оценкам компании, владение словом повысит продажи минимум на 4 процента», — говорят в патентной конторе.

Помимо слова «Бургер Кинг» просит закрепить за ним право на видео и фото со слоганами «окурительный Чикен Фри» (так называется блюдо в меню сети), «раскурячь наглухо», «закурячь селфач».

Ранее в апреле 2017 года «Бургер Кинг» зашифровал матерное послание своему конкуренту «Макдоналдс». На рекламных щитах был изображен персонаж «Чикен Фри» в солнцезащитных очках, который произносит фразу «ПШЛНХ МКДНЛДС!».