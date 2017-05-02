Нетрезвые Рональды Макдональды устроили акцию протеста в британском KFC

Видео: www.mirror.co.uk

Группа людей в костюмах Рональда Макдональда устроила демонстрацию в ресторане KFC недалеко от британского города Бейзингстоук (графство Гэмпшир). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Семь клоунов с алкогольными напитками в руках собрались перед прилавком заведения в минувшие выходные. Они стали скандировать оскорбительные для KFC лозунги. Выходка вызвала у очевидцев улыбки и смех.

Издание пишет, что клоуны могли направляться в Туикенем в предместье Лондона на матч по регби, в котором играли команды Сухопутных войск Великобритании и Королевского военно-морского флота. На встрече также заметили человека в костюме Рональда Макдональда.

Клоун является наиболее известным талисманом «Макдоналдса». Он появляется в рекламе сети ресторанов, а также участвует в маркетинговых и благотворительных мероприятиях, которые устраивает компания.

27 апреля сообщалось, что российское подразделение «Бургер Кинг» оставило на рекламных щитах сообщение своему конкуренту — сети «Макдоналдс».