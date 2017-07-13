«Яндекс» и Uber объединили бизнес по заказу такси в России

Компании «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, после объединения сервисов для пользователей будет по-прежнему доступны оба приложения — как «Яндекс.Такси», так и Uber. База водителей будет объединена на единой платформе, что позволит таксистам получать заказы сразу из двух программ. «Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — заявил он.

Отмечается, что все таксисты будут работать на одном алгоритме распределения заказов и навигационно-картографической технологии от «Яндекса». Более того, теперь для клиентов будет действовать специальное роуминговое соглашение. «Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber», — подчеркнул Худавердян.

Он также добавил, в компаниях было принято решения проинвестировать в объединенную компанию 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать «Яндексу», на 36,6 процента — Uber, и на 4,1 процента — сотрудниками самой платформы. «Вместе мы будем строить "персональный общественный транспорт" — альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро», — подытожил он.