Акции «Яндекса» взлетели на 17 процентов на фоне новостей о сделке с Uber

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже выросли более чем на 17 процентов на фоне новостей об объединении бизнеса по заказу такси с компанией Uber. Данные торгов показаны в режиме реального времени на сайте биржи.

К 13 часам 48 минутам четверга, 13 июля, стоимость одной бумаги составила 1915 рублей, что, как уточняют Вести.Ru, является историческим максимумом.

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов в четверг. Оно распространяется на Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию и Казахстан.

Генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян заверил, что после сделки пользователям по-прежнему будут доступны оба приложения, но базу таксистов соберут на одной платформе, и они смогут получать заказы сразу от двух программ. «Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — заявил он.

Как отмечает ТАСС, Uber вложит в совместное предприятие 225 миллионов долларов, «Яндекс» — 100 миллионов. Ее общая стоимость оценивается в 3,7 миллиарда долларов. К новой компании перейдет также сервис по доставке еды UberEats.