«Яндекс» задумался над «обнулением» бизнеса на Украине

В «Яндексе» задумались над «обнулением» бизнеса на Украине из-за введенных в отношении российских интернет-компаний санкций. Об этом в четверг, 1 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор компании Александр Шульгин, передает ТАСС.

По словам Шульгина, установленные украинскими властями ограничения делают невозможной работу «Яндекса» и ряда других компаний на территории страны. «Мы крайне разочарованы этим, потому что считаем, что это вредно в первую очередь для украинского общества, для украинского государства, но вынуждены подчиниться решению законодателя», — отметил он.

«Трудно сказать, к чему это приведет, но, скорее всего, наше экономическое увеличение бизнеса на Украине будет сокращено или обнулено», — подытожил Шульгин.

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16 мая Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Ограничения введены в рамках решения СНБО от 28 апреля.

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Ограничения также коснулись ряда СМИ. В стоп-лист попали медиахолдинг «РБК», телеканалы «Звезда», «ТНТ», НТВ и НТВ-Плюс, Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета», радиостанция «Наше радио». Запрет введен сроком на три года.