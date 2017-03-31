«Бургер Кинг» предложил чистить зубы вопперами

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» выпустила ролик, в котором предложила посетителям зубную пасту со вкусом вопперов. Видео опубликовано на YouTube-канале французского подразделения компании.

В ролике утверждается, что компания разработала «первую зубную пасту с активными воппер-экстрактами». Главный герой видео рассказал, что слишком любит вкус блюда из «Бургер Кинга» и хочет сохранить его, поэтому не чистит зубы. После двухнедельного отказа от зубной щетки от него ушла жена, но вернуть ее помогла зубная паста с ароматом бургеров.

Издание Mashable отмечает, что, вероятно, таким образом компания готовится к празднованию 1 апреля.