Собчак напророчили поддержку желающих развалить Россию

Телеведущая Ксения Собчак соберет 300 тысяч голосов, необходимых для регистрации кандидатуры на пост президента России, благодаря желающим развалить страну. С таким заявлением выступил исполнитель Юрий Лоза, передает РИА Новости в четверг, 19 октября.

«У нас люди выходят на баррикады по приколу, особенно молодежь. Но если вы попытаетесь расспросить о программе в случае победы, я уверяю, что 90 процентов не знают, что потом делать. Развалить-то они знают как, а строить не умеют. Этих желающих развалить страну наберется больше 300 тысяч», — пообещал Лоза.

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По словам музыканта, Собчак достаточно популярна, и на выборах за нее с удовольствием проголосуют люди, «готовые поливать грязью всех и вся». При этом Лоза выразил сомнение, что телеведущую ждет успех: «Я не думаю что Россия ее полюбит, а в нашей стране это очень важно. Россия должна полюбить своего лидера».

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента накануне вечером.