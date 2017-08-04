Лоза пригрозил Мэнсону

Исполнитель Юрий Лоза критически отнесся к поведению американского музыканта Мэрилина Мэнсона, употребившего слово «сучка» в отношении Москвы. Соображения российского артиста передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Лоза пожалел, что Мэнсон сначала выступил в Москве, а только потом поехал в Киев. «Он успел снять здесь денег, а потом оттуда на Россию крякает. Наверно, он думает, что сюда больше не приедет», — сказал исполнитель.

Он добавил, что надо проверять всех, кто приезжает в Россию с концертом. «Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом, а мы тащим всякое говно. Русофобов пускать нельзя», — предложил он.

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«Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!» — резюмировал певец.

Мэнсон выступил в Киеве 2 августа, где со сцены сказал: «По сравнению с вами Москва — просто сучка», — вероятно, сравнив то, насколько активно вели себя публики двух городов. За несколько дней до этого музыкант дал концерт в российской столице.

Юрий Лоза не в первый раз высказывает собственные мысли по актуальным вопросам. Так, после сообщений о самоубийстве лидера Linkin Park Честера Беннингтона, россиянин обвинил его в трусости.