Мэрилин Мэнсон со сцены в Киеве сравнил Москву с «сучкой»

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон сделал политическое заявление на концерте в украинской столице. Видеозапись его обращения к публике выложили в Instagram.
«Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучка», — сказал певец. Его слова слушатели встретили овациями.
🔊была только одна из двух любимых его песен #marilynmanson @marilynmanson #kiev #kievblog #igers #fun #funny #followme #like4like #hot #nyc #tweegram #instagood #iphonesia #photooftheday #instamood #iphoneonly #instagramhub #picoftheday #bestoftheday #instadaily #igdaily #webstagram #beautiful #instagramers #throwbackthursday #follow #picstitch #photo #concert
Мэнсон выступил в киевском Дворце спорта 2 августа. Исполнитель представил свой новый альбом Heaven Upside Down, релиз которого состоялся 14 февраля.
Судя по публикациям в сети, он исполнил и старые песни, в том числе This Is The New Shit и Sweet Dreams.
31 июля артист дал концерт в Москве.