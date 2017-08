Мэрилин Мэнсон со сцены в Киеве сравнил Москву с «сучкой»

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон сделал политическое заявление на концерте в украинской столице. Видеозапись его обращения к публике выложили в Instagram.

«Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучка», — сказал певец. Его слова слушатели встретили овациями.

Мэнсон выступил в киевском Дворце спорта 2 августа. Исполнитель представил свой новый альбом Heaven Upside Down, релиз которого состоялся 14 февраля.

Судя по публикациям в сети, он исполнил и старые песни, в том числе This Is The New Shit и Sweet Dreams.

31 июля артист дал концерт в Москве.