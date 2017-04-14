Культура
 

Кэти Перри призналась в пикетировании концертов Мадонны и Мэрилина Мэнсона

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Кэти Перри
Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри рассказала, что в детстве выходила со своими религиозными родителями на акции протеста против исполнительницы Мадонны и шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщает NME.

В частности, Перри раздавала посетителям концерта Мэнсона листовки с заголовком «Как найти бога». Певица призналась, что, раздав все брошюры, в итоге пошла на концерт, который показался ей «странным и интересным».

20 марта Перри поведала о том, как ее родители, которые были священнослужителями, отправили ее в специальный лагерь, где она пыталась «вылечиться от гомосексуализма молитвами». Артистка подчеркнула, что терапия ей не помогла.

Ранее в марте исполнительница отсудила у монахинь бывший католический монастырь, который решила превратить в свой дом.

Кэти Перри — американская певица и актриса. Ее последний альбом, Prism, вышел в 2013 году. Релиз новой пластинки намечен на 2017 год.

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