Кэти Перри рассказала о попытках вылечиться от гомосексуализма молитвами

Американская певица Кэти Перри заявила, что, когда она была ребенком, религиозные родители подвергали ее репаративной терапии — методике, направленной на изменение сексуальной ориентации с гомосексуальной на гетеросексуальную. Об этом сообщает People.

По словам исполнительницы, ее родители, которые были священнослужителями, отправили ее в специальный лагерь, где она пыталась «вылечиться от гомосексуализма молитвами». Она отметила, что терапия не помогла. «Я всегда считала, что сексуальная ориентация — не черно-белая, как мое платье», — заявила артистка.

Перри также упомянула свою песню 2008 года I Kissed a Girl («Я поцеловала девушку»). «Когда композиция вышла, я знала, что вокруг нее начнется обсуждение, потому что она понравилась огромному числу людей», — заметила певица.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Перри рассталась со своим бойфрендом, британским актером Орландо Блумом. Однако в декабре артисты появились вместе в одной из детских больниц Лос-Анджелеса в образе Санта-Клауса и его спутницы.

Кэти Перри — американская певица и актриса. Ее дискография насчитывает четыре студийных альбома. Последний из них, Prism, вышел в 2013 году. Релиз новой пластинки намечен на 2017 год.