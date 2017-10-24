Собчак вспомнила шалости с главой Росгвардии

Телеведущая Ксения Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю для YouTube-проекта «вДудь» рассказала о шалостях, которые позволяла себе в отношении Виктора Золотова, охранявшего ее семью, когда ее отец Анатолий Собчак возглавлял Санкт-Петербург.

По словам Собчак, Золотов, ныне являющийся директором Росгвардии, «много наплакался» и «хлебнул с ней горюшка», поскольку она постоянно пыталась улизнуть от охраны и «совершала какие-то адские вещи».

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«Я убегала из дома, разрабатывала целые схемы ухода от охраны в детстве. Я садилась в один вагон метро, быстро выходила перед тем, как двери закрываются, бежала в другой вагон. То есть я постоянно убегала куда-то. У меня был такой протест, мне очень не нравилось жить в такой ситуации. Я очень свободолюбивый человек», — рассказала Ксения.

Ведущий пояснил, что позже Золотов возглавлял охрану Владимира Путина, а также стал директором Росгвардии. На вопрос Дудя, не смущает ли ее то, что на выборах она будет конкурировать с людьми, которые «были ее семьей», Собчак изумилась. «С чего ты делаешь такие выводы? С чего они моя семья? Это люди, которые работали с моим отцом», — заключила она.

Собчак объявила о планах бороться за пост президента 18 октября. 24 октября она провела пресс-конференцию, в ходе которой объявила состав предвыборного штаба и разъяснила свою позицию по поводу некоторых политических вопросов, в частности относительно статуса Крыма.